Decimomannu, dona il midollo osseo a una persona sconosciuta e gli salva la vita: Giuseppe Sionis, “esempio di coraggio e altruismo”.

Aviere dell’Aeronautica Militare e insignito a Firenze del prestigioso Scudo di San Martino ha ricevuto gli onori dal sindaco Monica Cadeddu a nome della comunità per il grande gesto d’amore donando una parte di se stesso.

“Con profondo orgoglio e sincera emozione, a nome di tutta la comunità di Decimomannu – ha espresso Cadeddu – desidero rivolgere le più sentite congratulazioni a Giuseppe Sionis, per aver donato il midollo osseo e salvato la vita di una persona sconosciuta.

Il tuo gesto, Giuseppe, racchiude il senso più autentico delle parole umanità, coraggio e solidarietà.

Hai scelto di donare una parte di te stesso per ridare speranza e vita a chi non conoscevi, compiendo un atto che parla al cuore di tutti noi.

Sei l’esempio di una generosità silenziosa ma immensa, quella forza gentile che rende grande una persona e orgogliosa un’intera comunità.

Grazie per l’esempio che ci offri, per la luce che porti e per il valore che dai ogni giorno al significato di “servizio verso gli altri”.

Con il tuo gesto ci ricordi che, davvero, si può andare “con valore verso le stesse”.

Un abbraccio, insomma, rivolto verso l’uomo, Aviere che ha ricevuto il diploma di benemerenza.

Le motivazioni: “Militare leale, serio e riservato, ha dimostrato altruismo e senso civico iscrivendosi giovanissimo al registro dei donatori di organi. Dopo un lungo percorso sanitario, nel gennaio 2025 è stato individuato come donatore compatibile di midollo osseo per un paziente sconosciuto. Si è sottoposto all’intervento, gravoso e non privo di rischi, salvando una vita. Esempio di generosità e dedizione che dà lustro alla Forza Armata” .