Da Serramanna a Netflix per raccontare “Il mostro di Firenze”: spopola Valentino Mannias, 34 anni, l’attore interpreta l’enigmatico Salvatore Vinci nella serie tv che sta riscuotendo un grande successo. Il sindaco Gabriele Littera: “Dopo numerosi altri successi possiamo dire con assoluta certezza che abbiamo un attore che ci renderà ancora a lungo orgogliosi di lui”.

Ben noto e apprezzato come serio professionista, tutti parlano di Mannias per il ruoto che ha interpretato nella serie che racconta la tragica ricostruzione degli anni che segnarono Firenze dal 1968 al 1985: 8 coppie furono assassinate, erano appartate in cerca di intimità e uno o più assassini spararono alle vittime e mutilarono le donne. Anni di terrore in cui si fece strada la pista sarda: protagonisti furono i Mele e i Vinci. Intrighi, dubbi, sospetti ancora avvolti nel mistero poiché una risposta certa non è mai arrivata.

La critica premia Mannias nel ruolo di Salvatore Vinci, figura controversa in questa vicenda e porta in alto il nome della Sardegna e del suo paese, Serramanna.