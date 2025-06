La presidente della Regione Todde impugna la sentenza del tribunale e allunga la vita alla legislatura: i legali della 5 stelle hanno infatti depositato il ricorso contro la decisione dei giudici di respingere il ricorso della Todde contro l’ordinanza del collegio di garanzia elettorale, confermandolo.

Mancata apertura di un conto corrente dedicato alla raccolta fondi, come previsto dalla legge 515 del 1993. La Todde aveva sostenuto di aver fatto affidamento unicamente su mezzi messi a disposizione dal Comitato M5S, ma il Tribunale ha confermato l’obbligo non assolto e quindi la relativa infrazione.

Assenza di un mandatario elettorale e del rendiconto asseverato. Anche in questo caso, la ricorrente aveva affermato di non ritenere necessaria la nomina di un mandatario e la presentazione del rendiconto, ma il Collegio ha confermato la violazione.

Mancata presentazione dell'estratto conto ufficiale. Al posto del documento bancario previsto, la Todde ha depositato una semplice "lista movimenti" relativa a un conto acceso presso Intesa Sanpaolo, intestato al Comitato M5S. Per i giudici, non è sufficiente a garantire la tracciabilità prevista per legge.

Al posto del documento bancario previsto, la Todde ha depositato una semplice “lista movimenti” relativa a un conto acceso presso Intesa Sanpaolo, intestato al Comitato M5S. Per i giudici, non è sufficiente a garantire la tracciabilità prevista per legge. Carenza di documentazione sul conto corrente utilizzato. Anche su questo punto, i giudici hanno evidenziato gravi lacune informative che rendono opaca la gestione delle risorse economiche della campagna elettorale.

“Le violazioni contestate alla ricorrente sono risultate tutte sussistenti”, aggiungono. Una sentenza che non lascia spazio a dubbi e che, pur rinviando la decisione della decadenza al consiglio regionale, pianta paletti solidi. “Le violazioni disattendono integralmente la disciplina in materia di spese elettorali, rendendo impossibile verificare con sicurezza i fondi ricevuti dalla ricorrente, il soggetto finanziatore e l’impiego delle somme.” Un giudizio che, secondo i giudici, giustifica pienamente l’entità della sanzione stabilita dal collegio, determinata in base alla violazione più grave, con aggravanti applicate per ciascun ulteriore illecito.Tra i rilievi più significativi: