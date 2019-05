 Dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, le agenzie di viaggio hanno scelto: la loro catena alberghiera italiana preferita è Delphina hotels & resorts

Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, le agenzie di viaggio hanno scelto: la loro catena alberghiera italiana preferita è Delphina hotels & resorts (www.delphina.it) che si aggiudica il premio nella categoria ospitalità agli Italia Travel Awards 2019, prestigioso riconoscimento nel settore dei viaggi e turismo. Arrivata in finale come unica rappresentante dell’ospitalità italiana assieme a colossi internazionali come Beachcomber, Constance e la spagnola NH, Delphina hotels & resorts ha primeggiato su hotel e resort di tutto il mondo aggiudicandosi l’ambita statuetta che premia la catena alberghiera più amata e votata dagli operatori del settore.

Certamente apprezzato e premiato dagli agenti di viaggio un modello di vacanza autentica che punta alla scoperta del territorio gallurese in tutte le sue sfaccettature, dai prodotti locali e genuini in cucina alle escursioni via mare e via terra, senza rinunciare al comfort e all’eccellenza dei servizi. La catena alberghiera è attiva da oltre 25 anni con 12 hotel 4 e 5 stelle, 2 residence esclusivi, 6 SPA e ville, tutti immersi nel verde direttamente sul mare del Nord Sardegna tra la Costa Smeralda, l’Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara.

Nello specifico della categoria ospitalità, il premio – nato per celebrare l’impegno e la competenza nell’ambito turistico – si basa sul giudizio espresso liberamente dagli agenti di viaggio sulla base della loro esperienza professionale. Al centro della valutazione, parametri quali il rapporto qualità/prezzo, la puntualità, la cura dell’ospite e altri oggettivi criteri di efficienza. Tutti i giudizi hanno contribuito a stilare la classifica generale che ha così decretato la vittoria della catena alberghiera sarda.

“Dopo oltre 25 anni di Delphina possiamo dire con certezza di essere diventati “un amico in Sardegna” per le agenzie di viaggio italiane e di questo siamo fieri” dichiara Libero Muntoni, direttore comunicazione e marketing. “Fin dalla nascita di Delphina abbiamo creduto e investito tantissimo nelle agenzie di viaggio e questo premio dimostra che la trasparenza e l’onestà con i partner ripaga sempre. I numerosi repeaters e l’alto indice di soddisfazione dei nostri ospiti sono diventati una sicurezza anche per le agenzie, che possono proporre con serenità Delphina a coloro che cercano una vacanza mediterranea autentica e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo”.

Obiettivo della manifestazione decretare le eccellenze del mondo del turismo in Italia e incoraggiare e stimolare la professionalità nel settore dei viaggi. I riconoscimenti, in una vera e propria notte degli “Oscar”, sono stati assegnati il 6 maggio a Roma, nella cornice dell’Acquario Romano.