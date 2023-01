Dalla Sardegna a Firenze, volo salvavita per un bambino di 3 anni

Volo salvavita per un bimbo sardo prima dell’alba. Il piccolo, 3 anni, è stato trasportato d’urgenza da Alghero a Firenze con un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare a causa delle critiche condizioni di salute in cui si trovava. Il velivolo, uno degli assetti della Forza Armata pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità – spiega l’Aeronautica Militare -, su ordine della Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, è decollato poco dopo le 5 dall’aeroporto di Alghero con a bordo il piccolo paziente, la madre e una equipe medica per l’assistenza sanitaria durante il volo. Una volta arrivato a Firenze, il bimbo è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale Meyer.