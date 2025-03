La rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo sarà in concerto a Cagliari. Lucio Corsi, infatti, ha scelto di fare tappa anche in Sardegna all’Arena in Fiera negli spazi della Fiera di Cagliari il prossimo 17 giugno. Un momento magico per l’artista toscano, dopo aver partecipato per la prima volta alla 75esima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”. Aria sognante e testi profondi e personali, Lucio Corsi ha conquistato il grande pubblico portando sul palco se stesso, dopo 10 anni di gavetta, riuscendo a far conoscere il suo mondo così unico, particolare e colorato a tante persone che prima non avevano avuto modo di ascoltarlo. Lucio sarà anche protagonista del prossimo Eurovision Song Contest, che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio.

Il costo del biglietto in prevendita è di € 26 + d.p. La prevendita è già attiva ed è possibile acquistare i biglietti a questo link https://bit.ly/LucioCorsi_Cagliari e in tutti i punti vendita del circuito Box Office Sardegna.

Dopo questa prima tappa cagliaritana, Corsi tornerà in Sardegna il 18 luglio in piazza d’Italia a Sassari per il Festival Abbabula.