Dal cuore della Sardegna alla pediatria del Brotzu carrozzine, bracciali, sensori e tanti altri strumenti: oltre duemila euro raccolti che sono stati spesi per l’acquisto di attrezzature sanitarie.

“Un piccolo gesto, un dono, il poter riprodurre un ambiente il più possibile accogliente e familiare può essere un modo di serenità” spiega il fondatore di Aortas Apertas Giorgio Garau. Una partita di calcio che si è trasformata in una gara di solidarietà è quella che si è svolta i mesi scorsi a Tonara per il “1° Memorial Gianni, Mauretto e Pieraldo”, grazie all’impegno di US Tonara con la partecipazione del Gruppo Aortas Apertas, il Comune di Tonara, l’AVOS e i Torronifici. Le Famiglie Piras e Pala, la Rappresentativa Barbagia Mandrolisai, la Capitaneria di Porto di Cagliari e le Vecchie Glorie del Tonara sono arrivati in punta di piedi presso lo Stadio Su Nuratze offrendo la loro generosità al Gruppo Aortas Apertas, anello di congiunzione con le esigenze del Reparto di Pediatria diretto dal dottor Maurizio Zanda. Immediatamente la loro disponibilità ha trovato una risposta: la somma raccolta di 2,260 euro è andata a favore della S.C. Di Pediatria nell’acquisto di: 2 carrozine adatte a rispondere alle esigenze dei più piccoli ma sopratutto in grado di muoversi insieme al paziente sottoposto a visite ed esami, e a dei cardiomonitor. 1 borsa portaprovette elite row’s, 1 monitor multiparam, 2 bracciale pediatrico, 1 bracciale adulti, 1 sensore pediatrico dm2a per monitor, 2 sfigmo digitale adulti/pediatricocon opzione spo2, 2 bracciale sfigmodig neonati. 2 bracciali sfigmo dig pediatrico dm1 leo, 2 bracciali sfigmo dig 80553, 10 sensore spo 2 monouso neonati/adulti, 2 cavi estensioneper sensore spo2, 1 otoscopio gimalux dm1 f.o blu 31521, 2 bilancia meccanica pesap. Dm1m c/altimetro astra.

"Il vostro dono generoso avrà un ruolo notevole nell'aiutare i piccoli pazienti".