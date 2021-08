Dal banchetto di Sardara alla Giunta Truzzu, Andrea Floris nuovo assessore allo Sport a Cagliari

Dal banchetto di Sardara al posto nella Giunta Truzzu. Il gran salto è di Andrea Floris, segretario provinciale Udc, uomo di fiducia di Giorgio Oppi che si prepara a diventare il nuovo assessore alla Sicurezza e allo Sport del Comune di Cagliari. Floris, commerciante, era tra gli invitati al pranzo alle Terme in zona arancione che ha scosso la politica sarda e interessato la Procura cagliaritana.

La nomina, attesa per le prossime ore, mette fine al braccio di ferro tra il sindaco Truzzu e lo Scudo Crociato, rimasto senza rappresentante nell’esecutivo cagliaritano dall’inizio della consiliatura. Pian piano in aula l’Udc ha visto crescere il proprio gruppo e con 4 componenti ora rivendica l’assessorato. Truzzu dopo mesi di tentennamenti ha ceduto. E ora Floris prenderà il posto di Carlo Tack, subentrato qualche mese fa a Paolo Spano. La Lega resta così fuori dalla giunta. Ma non per molto. Nei prossimi mesi una donna del partito di Salvini prenderà il posto dell’attale assessora alle Politiche sociali Viviana Lantini, da mesi in rotta col sindaco Paolo Truzzu che riesce così a chiudere il cerchio.