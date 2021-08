Ad Alghero il 68,92 per cento della popolazione ha completato il ciclo vaccinale

Ad Alghero Il 68,92% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Complessivamente – sommando anche quanti hanno ricevuto la prima dose – i soggetti vaccinati sono il 78,63% della cittadinanza algherese. Su un totale di 39.075 soggetti vaccinabili, secondo dati ISTAT, il 21,37% ancora non ha ancora provveduto alla vaccinazione.

Sono i dati dell’Ats relativi alla campagna di vaccinazione in svolgimento nel centro del Mariotti. Dalla data di apertura dell’Hub, il 3 aprile, con un breve periodo di somministrazioni effettuate nel centro trasfusionale dell’Ospedale Civile dedicate al personale medico e agli operatori della sanità, e quelle effettuare dagli operatori sanitari del territorio, il piano vaccinale ha prodotto un risultato altamente positivo.

“Alghero contribuisce in maniera importante alla campagna di vaccinazioni regionale, con efficienza notevole nella prevenzione dei contagi e con la messa in sicurezza delle persone più deboli, gli anziani, le categorie a rischio – commenta così il dato il Sindaco Mario Conoci. “E’ però necessario che la restante parte dei cittadini si rechi presso il nostro centro per vaccinarsi. Non dobbiamo rallentare, c’è bisogno di continuare con la stessa determinazione fino a raggiungere un livello più alto possibile di immunità della popolazione”, avvisa. Il lavoro svolto dal centro vaccinale di Alghero ha messo in evidenza una macchina operativa sanitaria di eccellenza, coordinata dal dottor Gioacchino Greco e dalla dottoressa Antonietta Bifulco, con l’essenziale impegno dei collaboratori comunali e dei nostri volontari che hanno arricchito il centro di umanità, gentilezza ed efficienza straordinarie. Motivo di grande soddisfazione per tutti gli Algheresi, con numeri quotidiani di rilievo in ambito regionale, il centro vaccinale continua la campagna con l’obbiettivo di raggiungere il livello stabilito dalle autorità sanitarie nazionali della copertura dell’80% della popolazione.

