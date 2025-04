Prove d’estate, le spiagge sono affollate da turisti e cittadini che non hanno perso l’occasione per la prima tintarella e, addirittura, un bagno nelle acque cristalline delle località più rinomate. Dal Poetto a Porto Pino il popolo del mare non manca: complici i giorni di festa, presenti anche tanti vacanzieri ma da domani il sole sarà oscurato dalle nuvole in arrivo. Sono previsti infatti temporali sparsi almeno sino a lunedì. Da metà settimana spazio al bel tempo: temperature in aumento e, se non ci saranno altre sorprese, la bella stagione prenderà ufficialmente il via.

Dai tuffi in acqua agli ombrelli a portata di mano: pioggia in arrivo, da domani cambia tutto. Perturbazione imminente e i costumi da bagno dovranno essere messi nuovamente da parte, almeno per qualche giorno.