Da Villaputzu ad Affari Tuoi per giocare con i pacchi: Micaela alla fine accetta 20 mila euro. I pacchi rimasti erano due blu e un super rosso da 100 mila euro.

Un grande tifo per la ragazza del Sarrabus che non ha voluto rischiare e si è portata a casa un bel bottino.

Tante le proposte offerte dal Dottore ma il pacco capitato, il 13, non è mai stato cambiato. Dopo 35 puntate e l’insegnamento dei genitori “bisogna sempre tenere i piedi per terra” la simpatica concorrente ha scartato anche il suo pacco: 0 euro il contenuto e gli applausi tutti per lei che non ha voluto rischiare per giocare sino alla fine.