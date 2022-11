Da via Liguria a via Brianza, il ballo dei topi al Pacinotti: “Derattizziamo tutta Cagliari”

Prima in via Ligura, adesso in via Brianza. C’è il ballo dei topi al Pacinotti, comparsi nella sede principale, con tanto di istituto sbarrato per una settimana, e ora in quello “satellite” di Is Mirrionis, dove per i prossimi sette giorni 450 alunni resteranno ben distanti da aule e corridoi. Una “maledizione” dei sorci che ha colpito uno dei licei scientifici principali di Cagliari? “No”, dice, nettamente, la dirigente Valentina Savona. “Il fatto che siano stati trovati ratti nei nostri due plessi scolastici è la prova che puliamo le scuole, sennò non avremmo trovato tracce di topi. E non siamo l’unico istituto dove sono arrivati i topi, in città”. C’è stato lo Scano, poi anche varie scuole a Pirri. E, in tutti i casi, l’ordinanza sindacale è stata identica: tutti a casa sino a derattizzazione completata. Che è quella che auspica, la Savona, per tutta Cagliari: “Serve una disinfestazione totale, i topi non ci sono solo da noi, al Pacinotti”.

E, inoltre, in una situazione problematica dal punto di vista sanitario, c’è comunque spazio per una considerazione, tanto scontata quanto meritevole di essere pubblicata: “Gli alunni, ovviamente, sono felici di restare a casa qualche giorno”.