Da ristorante a casa vacanze: ecco la nuova vita dell’ex Trocadero. Iniziati i lavori di riqualificazione del noto locale che si affaccia sul mare di Quartu Sant’Elena, punto di ritrovo per la movida anni ’90 e poi abbandonato a se stesso.

Saranno 6 i mini appartamenti con vista sul mare, delle ampie vetrate garantiranno una vista mozzafiato.

Si chiamerà Ex Troc e, oltre a offrire un servizio di accoglienza per i vacanzieri, potrà, senza dubbio, creare nuovi posti di lavoro. La struttura dovrebbe essere pronta entro circa sei mesi, e non è passata inosservata ai tanti che hanno notato i lavori in corso: una riqualificazione tanto attesa, insomma, che conferma come sia possibile il recupero di ambienti e strutture che, un tempo, hanno segnato la storia del litorale quartese.

Foto: Paolo Serra