Da Nuraminis ad Affari Tuoi Morena e Tamara, vincono 50 mila euro: in gara stasera la toilettatrice che ha conquistato il pubblico di Rai 1. E Stefano De Martino manda i saluti in diretta ai concittadini delle sorelle che si sono riuniti per assistere alla diretta tv. Ha pescato il numero 9, cambiato poi con il numero 4, una partita partita in salita, i 300 mila euro sono diventati da subito un obiettivo impossibile da raggiungere ma Morena e Tamara, sostenute dal pubblico, non si sono perse d’animo e hanno proseguito la partita. “Due bravissime ragazze” ha espresso il sindaco Stefano Anni per le donne che all’ultimo hanno rifiutato l’offerta di 15 mila euro. Due pacchi rimasti, solo uno rosso da 50 mila euro. “È stata una bella esperienza” ha espresso Morena prima di aprire il suo pacco: la dea bendata, alla fine, ha premiato le ragazze che portano a casa ben 50 mila euro.