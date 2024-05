Da Capoterra al canile di Assemini, Caronte ha trovato una nuova famiglia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Abbandonato a metà aprile, recuperato e portato al Dog Hotel dove la squadra, che opera per gli animali di tutto il circondario, lo ha accudito, coccolato e consolato. Infatti il cane ha atteso di essere recuperato, invano, poiché ciò che sembrava un allontanamento casuale si è rivelato un abbandono. Per lui si sono così spalancate le porte dell’adozione e di una nuova famiglia che lo ha preso in cura per trascorrere una vita insieme. Giovane, socievole, in canile ha cercato sempre il contatto umano, come hanno raccontato gli operatori attraverso i social: ieri la bella notizia, e, in attesa di partire per la sua nuova casa, il cane osserva dal vetro della macchina. Impossibile non immortalare il momento e, in uno scatto, è stato racchiuso l’amore che l’essere umano nutre nei confronti degli animali, a dispetto di tutti coloro che, invece, privi di empatia e responsabilità, causano sofferenza e si adoperano in azioni malevoli nei confronti di chi ha il diritto di trascorrere la propria esistenza bene e in serenità.