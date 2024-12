Da Capoterra a Villasor impazza la voglia di festa: strade prese d’assalto tra sagre e mercatini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tutti in giro, un fine settimana ricco di eventi e appuntamenti non ha disatteso le aspettiamo di chi, dopo una settimana intensa di lavoro, ha trascorso una giornata spensierata e comunitaria. E le offerte, di certo, non sono mancate, proposte per tutti i gusti, insomma: per gli amanti delle tradizioni locali e la scoperta delle antiche case caratteristiche, dove il tempo sembra essersi fermato, Capoterra è stata la regina con la sua collaudata formula ispirata a quella del centro Sardegna che, ogni anno, richiama decine di migliaia di visitatori alla scoperta delle bellezze del territorio.

“Lollas e Pratzas Antigas”, una manifestazione organizzata dal Comune con il supporto di associazioni e cittadini che, tra buon cibo realizzato dalle sapienti mani degli artigiani, spettacoli e intrattenimenti, hanno ospitato i partecipanti oltre i portoni delle case più suggestive, dove sono stati riproposti lavori e laboratori, abiti, costumi e manufatti rigorosamente originali e provenienti dalle tradizioni passate. Complice la bella giornata di ieri, fredda ma senza pioggia, il pubblico delle grandi occasioni non si è fatto attendere, il quale, soddisfatto, ha riempito la città sino a tarda sera.

A Villasor, invece, è stata la Festa del Carciofo a richiamare l’attenzione: rigorosamente con le spine, l’originale sardo per intenderci, è stato servito in tutte le salse. Punti vendita presi d’assalto, i produttori festeggiano, confermando il centro come punto di riferimento per chi ama la delizia che offre la terra, l’inimitabile che, anche se scomodo da maneggiare, rimane sempre il più ambito per soddisfare il palato dei buongustai. Tra stand, rigorosamente sardi, e eventi paralleli, mostre e convegni, non sono mancati i momenti di intrattenimento con musica e concerti. Centro storico al completo, sino a tardi canti e balli tra un buon bicchiere di vino e, ovviamente, pietanze a base di carciofo.

A Sinnai è già tempo di Natale: sino a fine anno, quattro strade del centro cittadino saranno chiuse al traffico per accogliere commercianti, hobbisti, artigiani, associazioni locali, e una serie di attività di intrattenimento pensate per grandi e piccini. Ieri l’inaugurazione in via Trieste (dal civico 33 al civico 70) e via Roma (dal civico 29 al civico 44): decine di bancarelle con luci colorate hanno regalato una giornata spensierata e di relax per chi, anche solo per passeggiare, ha trovato un paese ricco di offerte e intrattenimento. Una manifestazione organizzata dal Comune, un suggestivo percorso, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, in cui i visitatori hanno camminato tra le bancarelle alla scoperta di regali originali, gustando prelibatezze tipiche delle festività. Un’occasione, insomma, per vivere il Natale in maniera autentica e coinvolgente, riscoprendo la bellezza delle tradizioni locali e il calore delle festività invernali.