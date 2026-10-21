Da Cagliari al Veneto fino a Roma dove anche il ministro della Difesa Crosetto ha voluto esprimere il proprio dolore: è profondo cordoglio per la morte di Matteo Ambu, vittima di un tragico incidente questa mattina a Jesolo.

“Militare di 46 anni di Cagliari, ma residente sul litorale e di stanza a Padova, ho appreso con dolore e sgomento la notizia della sua scomparsa.

A nome mio e dell’intera città metropolitana di Venezia, esprimo il più sentito e commosso cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e alle comunità di Cavallino-Treporti e Jesolo, colpite da questa tragedia.