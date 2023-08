Cuore dell’isola diventa sponsor di Autunno in Barbagia

È stata presentata giovedì 3 agosto durante la conferenza stampa presso la sede dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, la nuova edizione del circuito dedicato alle eccellenze sarde: “Autunno in Barbagia”, mostra itinerante della tradizione barbaricina, che dal 2 settembre al 17 dicembre ogni fine settimana presenterà le bellezze di 33 località della Provincia di Nuoro, nell’affascinante territorio della Barbagia.

La manifestazione, che porta in scena le meraviglie della tradizione, dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, è organizzata e promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua Azienda Speciale ASPEN. Presenti alla conferenza i rappresentanti istituzionali e anche gli sponsor della manifestazione tra i quali il Banco di Sardegna, Grimaldi Lines e per il primo anno ABBI GROUP, attraverso il marchio Cuore dell’Isola.

La marca Cuore dell’Isola nasce con l’obiettivo di creare valore per il territorio attraverso una linea di prodotti realizzati esclusivamente in collaborazione con aziende sarde con solo ingredienti locali. La linea comprende oltre 170 referenze tra cui pasta, salumi, formaggi, conserve, dolci e vini delle migliori cantine locali, ognuna delle quali racconta il legame con le oltre 50 aziende produttrici sarde che collaborano nel progetto Cuore dell’Isola. Un rapporto di fiducia basato sulla condivisione di sinergie e di competenze che dà vita a prodotti di straordinaria qualità, frutto di filiere corte che promuovono la cooperazione e lo sviluppo economico locale a garanzia di una spesa etica e consapevole.

Antonello Fois, Presidente Cuore dell’Isola e consigliere F.lli Ibba -gruppo Abbi ha affermato: “Siamo entusiasti di essere Sponsor della manifestazione Autunno in Barbagia, un evento che promuove la nostra amata terra, che celebra le nostre tradizioni e permette di far vivere a chi vi partecipa un viaggio nelle autenticità enogastronomiche dell’Isola. Abbiamo deciso di sostenere la manifestazione perché rispecchia i valori in cui crediamo che fondano le proprie radici nell’amore per la Sardegna e nella volontà di creare valore per il territorio promuovendo la cooperazione e lo sviluppo economico”.

I prodotti Cuore dell’isola sono presenti in assortimento su tutti i punti vendita del Gruppo Abbi ad insegna Crai, Despar, Tuttigiorni, e nel recentissimo Store Cuore dell’isola aperto a Cagliari in Piazza Yenne 6, aperto dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 21, in cui si può usufruire del servizio di consegna a domicilio e i turisti possono proseguire l’esperienza del gusto made in Sardinia facendosi recapitare direttamente a casa i prodotti sardi usufruendo della formula “il pacco da giù”, disponibile in tutta Italia.

l