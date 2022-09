Tragedia a Cuglieri, pensionato cade sugli scogli e muore

Fatale un malore che l’ha cadere sugli scogli. Tragedia questo pomeriggio a Santa Caterina di Pittinuri, in provincia di Oristano. Felice Beltrano, 66 anni pensionato, era uscita in barca con un parente e un amico. I due si erano tuffati per un immersione mentre lui è rimasto nella scogliera di capo Nieddu per raccogliere patelle ed è stato ritrovato morto poco dopo

“Esprimiamo la più sincera vicinanza alla famiglia Beltrano”, si legge nella pagina Facebook del Comitato festeggiamenti Beata Vergine delle Grazie. Sa festa ‘e Sa Grascia, “per la prematura scomparsa del compaesano Felice, persona cara e stimata da tutti. A lu connoschere in sa Santa Gloria ,po’semper l’ammos a tennere in memoria”.