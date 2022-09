Lega, terremoto in Sardegna: si dimette l’assessore regionale ai Trasporti Todde

Terremoto nella Lega in Sardegna. L’assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde ha abbandonato la giunta regionale. La decisione era nell’aria dopo che tutte le persone a lui vicine nell’assessorato avevano lasciato l’incarico.

Fatali le tensioni per le candidature. L’esponente dell’esecutivo regionale era in rotta col partito che aveva scelto di puntare sul coordinatore regionale Dario Giagoni come capolista per la Camera e sull’uscente Lina Lunesu per il Senato alle prossime elezioni.

E la giunta Solinas perde un tassello.