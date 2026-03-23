LNDC Animal Protection esprime profondo dolore e indignazione per la brutale uccisione di un animale, probabilmente un cucciolo, avvenuta nel quartiere Sant’Elia di Cagliari, dove due uomini avrebbero inseguito l’animale con un escavatore fino a travolgerlo, per poi infierire su di lui colpendolo anche con una pietra.

L’episodio, documentato da un video e già oggetto di denuncia da parte della Garante per gli animali del Comune di Cagliari, ha suscitato sgomento e rabbia in tutta la comunità.

Di fronte a una violenza così efferata, LNDC Animal Protection annuncia di aver sporto a propria volta denuncia affinché si faccia piena luce su quanto accaduto e i responsabili vengano identificati e puniti con la massima severità prevista dalla legge.

“Ci troviamo davanti a un atto di crudeltà gratuita e inaccettabile, che colpisce profondamente chiunque abbia un minimo di sensibilità“, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Un piccolo animale indifeso è stato inseguito, terrorizzato e ucciso in modo brutale: un’escalation di violenza che non può restare impunita“.

LNDC Animal Protection lancia inoltre un appello a tutti i cittadini: chiunque abbia assistito ai fatti o sia in possesso di informazioni utili è invitato a collaborare con le autorità per contribuire all’identificazione degli autori di questa barbarie, contattando direttamente le forze dell’ordine o scrivendo ad [email protected].

“È fondamentale che chi sa qualcosa parli. Solo grazie alla collaborazione dei cittadini sarà possibile assicurare alla giustizia i responsabili di un gesto così grave“, prosegue Rosati.

LNDC Animal Protection esprime infine profondo cordoglio per la tragica morte del piccolo animale, vittima innocente di una violenza inspiegabile.

“Quella piccola vita spezzata in modo così crudele è una ferita per tutta la società“, conclude Rosati. “Continueremo a batterci senza sosta affinché episodi come questo non si ripetano e affinché chi si rende responsabile di simili atrocità venga perseguito senza alcuno sconto“.