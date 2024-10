Crollano i calcinacci di una palazzina ad Alghero, intervengono i Vigili del Fuoco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pomeriggio di panico per gli abitanti di una palazzina di Alghero, in Via Vittorio Emanuele. I calcinacci dello stabile sono caduti insieme a delle tegole, attorno alle 17. Fortunatamente, nessuno è stato ferito e non si registrano gravi conseguenze. Il crollo ha però richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto utilizzare l’auto scala let mettere in sicurezza l’edificio. L’intervento ha richiesto la chiusura della strada interessata per evitare ulteriori incidenti, causando qualche disagio per la viabilità, ripristinata subito dopo.