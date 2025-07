Tragedia questa mattina in via San Giacomo dei Capri, quartiere Arenella di Napoli. Tre morti sono precipitando da un montacarichi al sesto piano di un palazzo.

Stando ad una prima ricostruzione, le vittime stavano svolgendo alcuni lavori di manutenzione quando è crollato un ponteggio. I tre operai sono quindi caduti per circa 20 metri e l’impatto non ha lasciato loro scampo. L’area è stata già messa in sicurezza dai vigili del fuoco e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito.