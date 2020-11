Emergenza Covid, Truzzu alla Azzolina: “Tamponi rapidi per le scuole e doppi turni”

Anche il primo cittadino di Cagliari Paolo Truzzu alla videoconferenza con il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e i sindaci metropolitani per fare il punto sulla scuola.

“È stato un confronto proficuo, dove ho ribadito che tutte le scuole devono riaprire e proposto l’applicazione dei doppi turni per le scuole superiori al fine di ridurre il rischio di contagio sia a in classe che nel trasporto urbano ed extraurbano.

Come sindaci”, aggiunge, “abbiamo dato massima disponibilità a collaborare con il governo per la riapertura”.

Ecco le richieste al ministro per garantire la sicurezza nelle scuole: “fissare orari di ingresso e uscita davvero scaglionati, incremento dei mezzi di trasporto, specie extraurbani, per evitare affollamenti”, prosegue il sindaco cagliaritano, “stabilire protocolli sanitari chiari e univoci per le modalità di tracciamento, di quarantena e la fornitura di tamponi rapidi per le scuole . Inoltre, abbiamo ribadito la necessità dell’adeguamento tecnologico delle scuole per consentire che la didattica a distanza conti su connessioni efficienti”.