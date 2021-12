Covid, nuovo record di contagi in Italia: oggi 98.020 nuovi casi e 136 morti

Cresce la curva epidemiologica del Covid in Italia. I contagi degli ultimi giorni hanno registrato numeri record e c’è attesa per il bollettino di oggi del ministero della Salute, che fotografa la situazione dei nuovi casi, dei morti e dei ricoveri. Intanto il governo è al lavoro sul fronte quarantena e isolamento, soprattutto per quanto riguarda i vaccinati.

Sfiorati i 100mila nuovi casi: sono 98.020. I morti sono 148. Ennesimo balzo dei ricoveri. In Lombardia 32mila contagi (5mila a Milano), quasi 10mila in Campania, Piemonte +9.671, Veneto +8.666, Toscana +7.304, Lazio +5.248, Emilia-Romagna +4.134, Umbria +3.171, Marche +1.707