Covid, in Sardegna tornano a riempirsi gli ospedali: 1172 nuovi casi e quattro morti

Nuovo aumento dei ricoveri sia in terapia intensiva sia nei reparti standard, calo dei contagi rispetto a 48 ore fa, oltre duemila sardi guariti dal virus e quattro morti. Eccola, la “fotografia” della situazione del Covid in Sardegna nel primo mercoledì di marzo 2022. Nell’Isola si sono registrati 1172 ulteriori casi confermati di positività, dei quali ben 943 tramite i tamponi antigenici. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9828 tamponi. E la pressione negli ospedali aumenta: in terapia intensiva ci sono ventinove letti occupati, tre in più rispetto all’ultima rilevazione della Regione, e diciannove in più nei reparti standard, per un totale di 325 letti con, sopra, un sardo in lotta contro il virus. La buona notizia arriva però dagli isolamenti domiciliari, ancora tanti ma in diminuzione: 2092 persone sono riuscite a vincere la battaglia col Covid-19, ci sono ancora 27393 sardi blindati nelle case.

E la Sardegna piange alteri quattro morti per Covid: un uomo di 76 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, una donna di 86 e un uomo di 88 residenti nella provincia di Sassari e una donna di 84 anni residente nella provincia di Oristano.