Covid, boom di contagi nell’ultima settimana in Sardegna: casi in aumento del 18%

Covid, nuovo boom contagi in Sardegna. Nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre peggiora la situazione epidemica in Sardegna. I casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono 306 e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (18,4%) rispetto alla settimana precedente. I dati sono stati messi nero su bianco nel consueto report della Fondazione Fondazione Gimbe.

Questo l’elenco dei nuovi casi per 100mila abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia: Oristano 267 (+17% rispetto alla settimana precedente), Nuoro 230 (+17,2%), Cagliari 230 (+9), Sud Sardegna 175 (+24,3%), Sassari 163 (+29,1%). Sotto la media nazionale i posti letto in area medica (3,8%) e in terapia intensiva (0,5%) occupati da pazienti Covid.