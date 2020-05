Covid-19, hacker cinesi stanno cercando di rubare i segreti sul vaccino?

Oltre ad additare la Cina per le sue responsabilità nella diffusione del coronavirus a partire da un laboratorio di Wuhan, ora gli Usa accusano Pechino di avere in corso un’operazione di spionaggio sui vaccini. La Cina, sostengono Fbi e Dipartimento di Sicurezza, starebbe tentando di rubare agli Stati Uniti i risultati delle ricerche su un potenziale vaccino contro il coronavirus. Secondo quanto riporta il New York Times, Washington è pronta a diffondere una “nota di avvertimento” ufficiale nei confronti di Pechino.

Il quotidiano newyorkese evidenzia quanto è emerso: hackers e agenti cinesi, “non solo a livello cybernetico ma materialmente”, starebbero cercando di impossessarsi dei risultati delle ricerche avviate nei laboratori federali e nei centri universitari americani.

