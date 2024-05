Costa Rei, una consolle d’onore per celebrare il dj Ale Massesi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Due anni e mezzo senza senza lui, un incidente stradale ha spezzato per sempre la sua vita ma non ciò che ha lasciato nei cuori di tutti coloro che gli hanno voluto bene: ed è così che, da subito, con gli occhi segnati dalle lacrime, si balla, e anche tanto, perché “il miglior modo di ricordarti è quello di celebrarti” scrivono gli organizzatori dell’evento. Tutti in pista, quindi, oggi, dalle 10 alle 21 Marchi, Fargetta, Dueville, Rigoli saranno solo alcuni dei tanti dj che si alterneranno allo Sunshine Rey, ingresso gratuito, per ricordare Massesi proprio come piaceva fare a lui: con la musica, con le note sparate ad alto volume e mixate sapientemente per catturare il pubblico e farlo ballare, per ore, senza stancarsi mai. Un’anima gentile e generosa quella di Massesi, che è impossibile dimenticare e che, oggi più che mai, viene immaginata in mezzo ai suoi amici, come in passato, per far festa tutti insieme, ancora una volta.