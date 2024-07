Costa Rei, primo avvistamento di una Caretta caretta in cerca di un nido dove deporre le uova

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sino a metà agosto non sarà un raro fenomeno avvistare dei segni particolari sulla sabbia o, addirittura, un esemplare della tartaruga marina uscire dall’acqua in cerca di un posto sicuro dove riporre le sue uova che, dopo la schiusura, daranno vita alla corsa verso il mare decine di baby tartarughe pronte per la loro avventura. È quanto accaduto a Costa Rei, il primo avvistamento sulla spiaggia ha fatto scattare il team dei bodyguard dei carapaci. A ricordare poche ma preziose nozioni da mettere in atto in questo periodo è l’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” che spiega: “Ti piace camminare in spiaggia la sera o la mattina presto? Allora tieni gli occhi aperti! Siamo nel pieno del periodo di nidificazione della tartaruga marina Caretta caretta quindi, fino a circa la metà di agosto è possibile, soprattutto durante le ore serali o durante la notte, che una femmina possa fuoriuscire dall’acqua con l’intento di deporre le uova. Per cui, durante una delle tue passeggiate, potresti trovare delle tracce o vedere direttamente l’animale.

Se dovessi vedere una tartaruga o delle tracce in spiaggia, allerta subito le autorità chiamando il Corpo Forestale o la Capitaneria di Porto ai numeri 1515 e 1530″

Importante ricordare che mentre si aspetta l’intervento degli esperti, è necessario non disturbare l’animale, evitare di utilizzare luci, torce o di scattare foto con il flash. “Goditi questo evento straordinario, in silenzio, lasciando alla mamma la possibilità di deporre il suo prezioso carico di uova senza stress! Ricorda che per loro è un momento importantissimo ed estremamente faticoso. Rispettiamolo, considerando che la tartaruga, se disturbata potrebbe rinunciare alla deposizione, sprecando energie preziose che disperderebbe senza raggiungere l’obiettivo, non avendone poi a disposizione per un ulteriore tentativo”.

Un aiuto importantissimo, quindi, è quello dei fortunati che possono assistere allo spettacolo della natura: “Grazie alla tempestiva scoperta del nido si può ottenere un miglior successo di schiusa”.