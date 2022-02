Cortexandra, Sestu: “Gattini allo sbando, aiutatemi a salvarli”

Daniele vive a Sestu, precisamente a Cortexandra, con il suo amico fedele a quattro zampe Goku. Durante le passeggiate quotidiane, è entrato in contatto con una triste realtà di diversi nuclei di gatti e gattini di due/ tre mesi che vivono allo sbando in totale stato di abbandono:

” La situazione a Sestu è critica, questi poveri gatti hanno bisogno di cure, di antiparassitari, di essere catturati e sterilizzati, alcuni vivono in un pollaio in pessime condizioni igienico sanitarie.

Io non sono esperto in gatti, non saprei da dove iniziare, porto quotidianamente del cibo ma non ho le capacità di far fronte a tutte le altre cure necessarie per risollevare la situazione.

A breve mi trasferirò lontano, e l’ idea che questi poveri gattini siano abbandonati a un destino drammatico mi spezza il cuore, per questo motivo ho deciso di chiedere aiuto.

Mi rivolgo sia alle associazioni della zona che ai residenti di creare una collaborazione in aiuto a queste creature bisognose, non mettiamole in un dimenticatoio!

Inoltre chiedo aiuto per una raccolta cibo, purtroppo non è stato un bel periodo professionale parlando, e mi ritrovo in una situazione di difficoltà.

Potete contattarmi al +39 349 666 1285

Mi trovate anche sulla pagina Facebook Daniele Yeye Yeye.

Grazie a chi aprirà il suo cuore.”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.