Corse sfrenate a Poggio dei Pini, sfiorato un gruppo di ragazzini

Poggio dei Pini, pressi scuola media, l’ennesimo caso che mette in evidenza il non rispetto dei limiti di velocità e a repentaglio la vita dei pedoni, in questo caso degli studenti diretti a scuola. È accaduto un giorno fa, e racconta una problematica ben nota nel territorio, contrastata anche dal Comune che, con limiti, divieti e diverse altre precauzioni mirate a ridurre la velocità sostenuta, e prevenire i sinistri, per molti niente, evidentemente funziona. Ed è così che si accende nuovamente il dibattito tra i cittadini che, più di segnalare i fatti, non possono fare. Un richiamo soprattutto per chi guida senza rispettare il codice della strada, anche in via Veneto, in prossimità delle scuole superiori, la pista di formula 1 si accende, più che mai: con la ripresa dell’anno scolastico, nelle ore di ingresso e uscita dei ragazzini, il pericolo diventa ancor più marcato, a repentaglio la sicurezza dei giovanissimi, in particolar modo, che in gran numero si ritrovano nelle strade e nei marciapiedi. Servirebbe solo più premura e attenzione da parte degli automobilisti, insomma, invocati anche i dissuasori dai residenti che, stanchi degli incivili al volante, lanciano l’ennesimo appello al fine di sensibilizzare chi ha sempre fretta di arrivare a destinazione.