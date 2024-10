Capoterra, un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage di Nuoro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Lavori aperti nel segno del lutto, la seduta in corso del consiglio comunale si apre con la richiesta da parte della consigliera Silvia Cabras, accettata da tutti i membri, per un attimo di raccoglimento e riflessione. “Un minuto di silenzio viene fatto per piangere le persone morte. È un momento di riflessione per la vita che finisce, per come finisce. Un momento per porci delle domande su ciò che è stato, è, e può essere.

La strage di Nuoro deve far riflettere ancora una volta sull’apparenza dell essere umano.

Un marito e padre di famiglia apparentemente tranquillo. Ma che stava dando dei segnali di cambiamento caratteriale”.

Un complesso di emozioni che ha colpito l’intera Isola, che si è stretta nel dolore e nell’incredulità, nella sofferenza per 4 vite strappate in maniera atroce. Un accanimento verso la moglie dell’uomo “apparentemente equilibrato”, padre della ragazza e del bimbo ai quali ha sparato, vicino di casa di chi, per sfortuna, ha incontrato e ucciso. Nessuna polemica, è la prerogativa, però tacere e rimanere inermi innanzi a tale dramma sarebbe innaturale: sorge spontanea, dunque, la volontà di mostrare consapevolezza e premura verso la tematica della violenza domestica, quella più grave, che uccide e spezza le vite senza rimedio. Una piaga che l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau ha sempre affrontato: incontri, dibattiti, testimonianze, cortei e manifestazioni per sensibilizzare anche i più giovani e far riflettere sulle sfumature che intercorrono tra un rapporto affettivo sano e quello malato. Gelosia, ossessione, privazioni, manipolazioni che spesso non vengono colte nemmeno dalla vittima, confusa in quel mondo idilliaco per fantasia e infernale nella realtà dei fatti.

Impercettibile e inspiegabile da tutti gli altri, celato da quella maschera di apparente tranquillità, la quale vacilla solo dopo il fatto macchiato di sangue. Ecco allora che far caso a eventuali segnali potrebbe essere di vitale importanza: mai dare niente per scontato, l’apparenza inganna, e comunicare qualsiasi sospetto si possa avere. Questo, e tanto altro, racchiuso in un minuto di silenzio dai rappresentanti dei cittadini eletti, tra i banchi della maggioranza e opposizione, tutti insieme per comunicare il dolore e la vicinanza per una strage che ha segnato la città del cuore della Sardegna.