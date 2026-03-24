ICarabinieri della Stazione di Pirri hanno dato esecuzione questa mattina a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica.

Il provvedimento ha riguardato una 52enne cagliaritana, nubile e disoccupata, già nota alle Forze di Polizia. La donna è stata chiamata a espiare una pena definitiva pari a due anni di reclusione per il reato di corruzione di minorenne, a seguito della conclusione dell’iter giudiziario relativo a fatti avvenuti negli anni scorsi.

Al termine delle formalità, l’arrestata è stata accompagnata dai militari presso la Casa Circondariale di Uta, dove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.