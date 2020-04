Coronavirus, Massimo Cellino è “guarito”: doppio tampone negativo, fine dell’incubo per l’ex presidente del Cagliari, ora alla guida del Brescia. Il test sierologico aveva dato esito positivo per Cellino, che si era sottoposto ai controlli al Santissima Trinità di Cagliari, segno che aveva contratto il Covid. Ma poi i tamponi, due negativi, hanno escluso che sia malato. In tanti anche a Cagliari in questi giorni avevano fattio il tifo per lui, che si è già sottoposto alla quarantena terminandola.