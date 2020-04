Bambina di 4 anni ammazzata dal babbo che poi si getta nel pozzo: terribile dramma a Valdarno. Il padre, un operaio di 39 anni, l’avrebbe uccisa dentro casa, erano presenti anche la moglie e l’altro bambino di 10 anni, per poi tentare il suicidio.

“L’episodio è venuto a galla stamani, intorno alla frazione. Sembrava addirittura che la piccola fosse stata gettata in un pozzo. Ma in realtà è stato il babbo, un operaio bengalese di 39 anni ad ucciderla per poi tentare il suicidio proprio gettandosi all’interno del pozzo.

Tutto è successo in casa: casa nella quale c’erano anche la moglie e l’altro figlio, che ha dieci anni e che avrebbe dei graffi in faccia, ma non si sa se frutto o meno di un tentativo di aggressione anche nei suoi confronti”, scrive il nostro giornale partner Quotidiano.net. L’uomo sarebbe ancora vivo all’interno del pozzo, i vigili del fuoco stanno tentando di salvarlo. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato “depresso per la cassa integrazione”.