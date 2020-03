Coronavirus, l’iniziativa dei volontari a Sestu: mascherine gratis per commessi e poliziotti

L’iniziativa è della pro loco di Sestu che attraverso i suoi soci e volontari sta realizzando mascherine in cotone (lavabili e riutilizzabili) destinate a quelle categorie di persone maggiormente esposte come forze di polizia, commesse e commessi delle attività commerciali come tabacchini, ecc.