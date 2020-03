Coronavirus, l’annuncio dell’assessore regionale Nieddu: “Nuovo Covid Hospital a Quartu”

Un nuovo covid hospital a Quartu. L’annuncio dell’assessore alla sanità Mario Nieddu nel corso della video conferenza stampa sull’emergenza coronavirus. “La Regione sta affrontando con grande impegno l’emergenza in difficoltà tutto il mondo”, ha dichiarato il presidente Cristian Solinas, “siamo stati i primi ad adottare ordinanze di contenimento e tra i primi a provvedere alla chiusura di aeroporti per ostacolare la circolazione del virus e abbiamo ottenuto per primi il provvedimento. Tra i primi a tracciare ogni persona venuta a contatto coi positivi. Vengono tutti contattati messi in isolamento e tenuti in sorveglianza attiva tramite telefonate giornaliere sulle condizioni e per verificare il rispetto dell’isolamento

Le mascherine. “C’è stato un grido d’allarme per alcune criticità, come i pochi dpi (mascherine, guanti, tute, ecc)”, aggiunge Solinas, “vogliamo tutelare il nostro personale sanitario: il fatto che ci sia difficoltà di approvvigionamento non è disorganizzazione, ma è un problema globale, nessuno era preparato. A causa della delocalizzazione il nostro tessuto non è in grado di garantire l’approvvigionamento necessario Via allo screening di massa del personale sanitario. Sono in arrivo tamponi e reagenti e fremo test ordinari di tutte le strutture dei presidi ospedalieri e delle case di riposo”.

Sassari. “Su Sassari”, prosegue il governatore, “interverremo in maniera decisa col coinvolgimento delle Forze Armate e dei medici militari e della Brigata Sassari, per integrare le forze e per aggredire il problema in città”.

I dati. “Al momento”, ha ricordato il presidente della giunta Regionale, “siamo la quart’ultima regione in Italia, abbiamo la possibilità grazie alle nostre misure severe, di avere risultati tangibili già dalla fine di questa settimana, prima di allora due fenomeni critici: arrivi 13 mila 300 arrivi in pochi giorni e parliamo delle persone che si sono trasferite in Sardegna e si sono autodenunciate dall’entrata in vigore della prima ordinanza del 22 febbraio. Altre sono arrivate dopo: erasmus, studenti universitari o legati a progetti interculturali”

Nieddu. “Il Policlinico di Sassari metterà in campo nuovi posti per l terapia intensiva”, annuncia l’assessore alla Sanità Mario Nieddu, “abbiamo coinvolto la sanità privata. Anche la clinica Città di Quartu diventerà presidio covid”.