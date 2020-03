“Coronavirus in Sardegna, non solo chiusura degli scali ma quarantena per chi è già nelle seconde case”

“Fermo restando che la misura più adatta sarebbe la chiusura di porti e aeroporti, segnaliamo anche la necessità di risalire anche a chi è già arrivato nelle seconde case”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna. “Sono numerose le persone che dalle zone più a rischio hanno raggiunto la nostra isola e, nel momento in cui tutti stiamo facendo dei sacrifici con la chiusura delle scuole e di molti luoghi di aggregazione, è giusto chiedere una cautela in più a chi è giunto da fuori, a tutela di tutti e in primo luogo delle persone più vicine. Chiediamo alle autorità competenti di risalire la catena degli spostamenti via mare e via aereo e aumentare il livello di sicurezza per la salute pubblica. La solidarietà verso i nostri connazionali è giusta e doverosa ma non può non essere accompagnata da una corrispondente responsabilità da parte di chi arriva, che deve collaborare per fermare i contagi. Anche perché il sistema sanitario sardo, già messo a dura prova dall’emergenza, rischierebbe il collasso dinanzi ad un aumento improvviso e incontrollato della popolazione e dei potenziali pazienti. Per questo invitiamo anche l’ATS a potenziare con assunzioni di emergenza il personale abilitato e necessario per affrontare questa fase delicata”.