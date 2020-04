Coronavirus, Cacciari punge Conte: “Italia indebitata per tanti anni, se l’Ue non ci aiuta sarà una catastrofe: situazione tragica, basta retorica”

Subito dopo il via libera ai 400 miliardi, parole durissime a La7 di Massimo Cacciari, nella trasmissione di Lilli Gruber: “Perché tutta questa retorica di Conte con gli italiani? Lo vogliamo dire che avremo a fine anno una manovra economica durissima? Che ci stiamo indebitando per tantissimi anni? Gli italiani sono trent’anni che sono sommersi di promesse, siamo in una situazione drammatica dal punto di vista economico e sociale. Vedrete a settembre il casino che succederà con la manovra economica. Questo intervento di prestiti da 400 miliardi dipende poi da quanto ci aiuterà davvero l’Unione Europea”, il durissimo monito di Cacciari. “Non bisogna raccontare che è bello stare a casa , è un incubo stare a casa: perché dire che è bello? E’ evidente che dopo Pasqua bisogna che l’economia riprenda e dovremo convivere col rischio, un’economia crepa così. Ci si ammala per Coronavirus ma anche per disagi profondi, ansia, paura, malattie mentali. Questo Paese deve riprendere a vivere, non può stare in questa situazione: quando c’è stata la crisi del 2011 soltanto in Veneto sono stati 15 gli imprenditori che si sono buttati dalla finestra”.