Coronavirus, Assemini torna a respirare: 30 positivi in meno negli ultimi dieci giorni

Il totale è ancora alto, a tripla cifra, ma ad Assemini, sul fronte dei contagi, si registra finalmente una prima e netta discesa dopo settimane di rialzi quasi continui. Il primo bollettino ufficiale del 2021 regala più di un sorriso: sono infatti 118 le persone positive in città. Dieci giorni fa erano trenta in più, 148. I guariti sono cinquantotto, mentre ci sono ancora cinque asseminesi in battaglia contro il Covid-19 da un letto d’ospedale. I numeri sono stati resi pubblici dalla sindaca Sabrina Licheri, che torna a fornire dati a dieci giorni si distanza dall’ultimo aggiornamento, datato ventotto dicembre.

“Primo aggiornamento 2021 sulla situazione contagi nel nostro comune.

Il 28 dicembre registravamo 148 persone positive al Covid-19. Oggi il totale è pari a 118. Forza, non abbassiamo la guardia”.