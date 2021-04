Coprifuoco alle 22 e scuola, la rivolta delle Regioni contro Draghi: “Sono stati cambiati dli impegni presi”. Battaglia nazionale sul coprifuoco alle 22 e sul no ai ristoranti al chiuso, Regioni riunite d’urgenza. Fedriga: “L’aver cambiato in Cdm un accordo siglato dalla Conferenza delle Regioni con i Comuni e con le provincie è un precedente molto grave che ha incrinato la reale collaborazione tra Stato e Regioni” dice il governatore friulano, che ha convocato per oggi alle 15.30 una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni. Sul tavolo anche il divieto di servizio all’interno dei ristoranti (il nuovo decreto prevede l’ok solo nei locali all’aperto), come riporta Quotidiano nazionale.