“fondamentale per tutti coloro che desiderano migliorare la relazione con il proprio cane e conoscere meglio le normative in materia, sarà tenuto da esperti delle ASL locali”.

Un team di esperti per l’evento: Filomena Pirina, Aurora Lai e Gerolama Piras (ASL Nuoro), Gabriele Tosciri e Stefania Forlin (ASL Ogliastra). La durata sarà dalle 9 alle 20, pausa pranzo e caffè incluse. Gli argomenti: origine, evoluzione e comportamento del cane, la mente del cane, sviluppo e benessere: bisogni fisici e mentali del cane. La comunicazione del cane, i segnali di pacificazione e di stress: riconoscerli e interpretarli.

L’aggressività nel cane: cause, prevenzione e gestione. Relazione uomo-cane: costruire un legame positivo, convivenza sicura tra cani e bambini, legislazione e doveri del proprietario: obblighi legali e responsabilità.

Convivenza sicura tra cani e bambini, aggressività, cause e prevenzione: a Nuoro un corso di formazione gratuito riservato ai proprietari dei cani per ottenere un patentino. “Un’opportunità unica per approfon dire tematiche importanti riguardanti la gestione e il benessere del cane” spiega il Comune. Tanti i casi che ultimamente hanno occupato la cronaca, nazionale e locale, e che raccontano di cani morsicatori che hanno aggredito altri simili o esseri umani. Un corso, quindi, invocato e auspicato da tanti, che verrà messo in atto e promosso da una istituzione locale ha richiamato l’attenzione di tanti, al fine che l’iniziativa si possa, eventualmente, estendere a macchia d’olio. Si terrà il 12 marzo presso la sala consiliare,