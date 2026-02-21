Nel corso della notte, i carabinieri della Stazione di Gonnesa, impegnati in un servizio di controllo alla circolazione stradale lungo la Strada Provinciale 83, hanno denunciato due giovani residenti nel Sud Sardegna, ritenuti responsabili di violazioni in materia di armi e detenzione di sostanze stupefacenti.

L’attività è scaturita dal fermo di un’auto in transito lungo l’arteria provinciale. Nel corso delle procedure di identificazione, l’atteggiamento dei due occupanti ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti mediante una perquisizione personale e veicolare. Durante l’ispezione, il conducente, un ventisettenne di Capoterra, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama della lunghezza di 10 centimetri, di cui non ha saputo giustificare il porto.

Contestualmente, la passeggera, una ventiquattrenne di Iglesias, è stata trovata in possesso di circa 10 grammi di marijuana e di 1,76 grammi di hashish. Per il giovane è scattata la denuncia per porto ingiustificato di armi, mentre la ragazza è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.