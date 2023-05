Controlli del Nas nelle aziende agricole e negli allevamenti sardi: esclusa la presenza di sostanze pericolose

La scorsa settimana i Carabinieri del N.A.S. di Cagliari e di Sassari, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo della corretta applicazione dei prodotti fitosanitari a tutela della salute pubblica, hanno controllato una decina di aziende agricole ed allevamenti di bestiame ubicati nei territori delle province di Nuoro ed Oristano.

I controlli dei militari hanno avuto lo scopo di accertare se fossero presenti elementi di contaminazione di insetticidi -o in generale di prodotti nocivi – sul latte e sul foraggio, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Si è proceduto, pertanto, alle attività di campionamento con successivo inoltro di quanto acquisito all’Istituto Zooprofilattico di Sassari per le analisi del caso che in data odierna hanno escluso la presenza di sostanze pericolose o dannose per le persone.

L’attività di controllo è tuttora in corso e proseguirà anche nei giorni a seguire.