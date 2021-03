Contrasto alla povertà educativa: presentati due progetti dall’assessorato alle politiche sociali di Monserrato

Monserrato – Contrasto della povertà educativa: presentati due progetti dall’assessorato alle politiche sociali.

Da diverso tempo il legislatore italiano ha visto nel volontariato il partner ideale della co-progettazione sociale per completare le progettazioni pubbliche: le cd politiche sociali.

Ultimamente viene dato sempre più rilievo alla famiglia e le amministrazioni locali, al fine di garantire la correttezza e la legalità dell’azione amministrativa, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, mantengono in capo a se stesse la titolarità delle scelte, predeterminando gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definendo le aree di intervento, stabilendo la durata del progetto e individuandone le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale.

Questa è la cd co-progettazione in ambito sociale.

Il comune di Monserrato, guidato dal sindaco Tomaso Locci, con l’assessora alle politiche sociali e famiglia Tiziana Mori prosegue nella programmazione di interventi di Welfare generativo nell’ottica della co-progettazione sociale ed analisi del fabbisogno locale.

Come si legge nella delibera di giunta, il comune di Monserrato sta proseguendo nel rispetto delle Linee Programmatiche in quanto ogni intervento prevede di tenere considerazione il ‘fattore famiglia’, in più a dicembre 2020 l’assessorato politiche sociali e famiglia di Monserrato è pure risultato vincitore di uno dei 5 finanziamenti di ANCI SARDEGNA per istituire un Centro famiglia con attività di mediazione familiare e, sempre da dicembre, è stato istituito in via sperimentale lo Sportello famiglia con attività di consulenza pisciolgica e legale, raggiungendo così altri punti programmatici.

In particolare, con riferimento al bando Ministeriale “Edu-care in Comune” e i vari passaggi portati avanti in giunta sono stati inviati al Ministero, Dipartimento Politiche della Famiglia, due progetti prioritari nelle seguenti aree di intervento: “Famiglia come risorsa”, progetti di promozione dei modelli di benessere familiare basati sulla cura, la socializzazione, la prevenzione delle forme di istituzionalizzazione dei minorenni, l’educazione nel proprio contesto di vita di bambini e giovani anche con fragilità e appartenenti alle fasce sociali svantaggiate e sostenere i minori e le relative famiglie nell’individuazione dei propri bisogni e delle possibili risposte da attivare.

Questo progetto vede il comune di Monserrato collaborare con gli enti del Terzo Settore “Panta Rei” e “Cesvi”.

“Relazione e inclusione”: interventi multidisciplinari che promuovano la crescita individuale dei bambini e adolescenti, attraverso l’acquisizione di una maggiore conoscenza e gestione delle emozioni, della capacità di sviluppare resilienza, di maturare la consapevolezza di poter essere cittadini attivi con l’obiettivo di creare condizioni che evitino lo sviluppo di forme di disagio, emarginazione e atteggiamenti antisociali.