“Negazionista” vestito da pecora multato a Sarroch: è un operaio di 35 anni

“L’avete mai vista una pecora che fa la spesa?”. Inizia così uno dei video postati sui social da un giovane mentre, a Sarroch, vestito da pecora e con la mascherina ritagliata, passeggia in un supermercato. Regole del Covid non rispettate, i filmati non sono sfuggiti ai carabinieri che si sono messi subito sulle sue tracce. E l’hanno trovato. L’uomo, un operaio di 35 anni, ora dovrà pagare una multa da 400 euro. E, probabilmente, inizierà ad indossare correttamente la mascherina e non pubblicherà più video “comici” online.