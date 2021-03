“Contagi zero a giugno, ecco come usciremo dal tunnel del virus nella prossima estate”. Sul nostro giornale partner Quotidiano Nazionale la previsione ottimistica degli analisti: “La fine della pandemia? Questo virus non se ne andrà, ormai è chiaro: dobbiamo conviverci. Però, seguendo i dati dell’Institute for health metrics and evaluation (Ihme) fondato da Bill Gates, si può provare a dire che all’inizio di giugno avremo un totale di nuovi casi giornalieri vicino allo zero, mentre i decessi scenderanno sotto ai 100. Nei prossimi tre mesi avremo ancora 12-15mila vittime”. A dirlo è il professore di Statistica medica ed Epidemiologia, Carlo La Vecchia, dell’università di Milano