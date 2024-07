Condizionatore in fiamme, paura in una rivendita di auto vicino alla 131 a Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura per un incendio scoppiato a ridosso del tetto della CarFace, in via Ligas a Cagliari, non distante dalla Statale 131. Il rogo è partito da un condizionatore, probabilmente andato in tilt per le temperature ancora molto elevate. Tanto il fumo visibile anche da grande distanza. Il timore era che il rogo potesse espandersi e, oltre a coinvolgere il capannone dell’autosalone, raggiungesse anche altre aziende. L’allarme è stato dato subito e, mentre alcuni automobilisti impegnati in un cambio gomme in un’altra azienda facevano una prudente retromarcia, sono arrivati i vigili del fuoco dal comando provinciale di viale Marconi. I pompieri, intervenuti con una squadra, è riuscita agilmente a domare il rogo.

Alla fine, i danni più grossi sono stati quelli al condizionatore. Non si registrano feriti o crolli.