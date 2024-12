“Casa Milia, Sant’Antioco, via Bacaredda 1: da anni la abbiamo la passione insieme a mio figlio Pietro di abbellire la nostra abitazione per le festività natalizie. Ogni anno aggiungiamo qualcosa di nuovo come quest’anno che abbiamo aggiunto delle nuove luminarie ci farebbe tanto piacere far ammirare il nostro capolavoro alla gente.. la casa è ben visibile anche dalla periferia del paese”.

Partecipare al Concorso “Le migliori luminarie in Sardegna” è semplicissimo: basta inviate i vostri capolavori insieme a nome, cognome, località e una breve descrizione all’indirizzo [email protected]